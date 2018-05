Heiko Stroh wechselt von Plazamedia zum VfB Stuttgart

Der Sportmarketing-Experte Heiko Alexander Stroh hat bei der VfB Stuttgart 1893 AG die Position Leiter Internationalisierung übernommen. Er kommt von der Constantin-Tochter PLAZAMEDIA Group in München, wo er von Oktober 2016 bis April 2017 als Director Sales & Marketing aktiv war. Davor stand Heiko Stroh, der an der Ludwig-Maximilians-Universität in München Orientalistik, Politik- und Wirtschaftswissenschaften studierte, gut fünf Jahre auf der Pay-roll der Perform Group Deutschland, bei der er einerseits Sponsoring- und Medien-Unternehmen und andererseits Verbände, Ligen und Fußball-Vereine in Deutschland und Österreich betreute. Vor seinem beruflichen Engagement bei der Perform Group arbeitete Stroh bei der Münchner IT-Dienstleister BTD Group, der Sport-Großprojekte realisiert und bei der Digital-Agentur Aquarius Asia in Hongkong, wo er als Director of Client Services agierte.

04.05.2018

