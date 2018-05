%%%Silke Schilling grüßt als Client Service Director bei Schipper Company%%%

Ab sofort ist Silke Schilling neues Teammitglied der Schipper Company. Als Client Service Director unterstützt sie die Kundenberatung der Agentur an der Seite von Agenturmitgründer und -geschäftsführer Michael Schipper. Die gebürtige Essenerin und studierte Wirtschaftswissenschaftlerin wird den Gründungskunden dm-drogerie markt betreuen.

Schilling hat in ihrer Laufbahn für Agenturen wie Springer & Jacoby, Publicis Dialog, Kolle Rebbe und Saatchi & Saatchi gearbeitet, auch in Funktion der Unit- und Beratungsleitung. Nach einer Tätigkeit als Markenberaterin bei Markendienst hat sie zuletzt als freie Beraterin gearbeitet. In der Vergangenheit hat sie unter anderem hat sie Marken wie Telekom, Vaillant, Lidl, Google und YouTube betreut.

"Silke steht insbesondere dafür, Bestehendes zu hinterfragen und Neues zu wagen. Das passt jetzt im sechsten Jahr unseres Bestehens perfekt zu uns", mit diesen Worten heißt Schipper die neue Kollegin willkommen.