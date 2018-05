%%%Daniel Diesel neuer General Manager beim Abtei-Anbieter Omega Pharma%%%

Daniel Diesel kam im April als General Manager für die DACH-Region zu Omega Pharma Deutschland, Herrenberg, Er übernimmt bei dem Anbieter von freiverkäuflichen Markenprodukten wie Abtei die operative sowie strategische Verantwortung. Diesel arbeitet seit vielen Jahren in der Healthcare-Branche. Er begann bei Roche Diagnostics, danach für Nutricia, die Medical Division von Danone. In den vergangenen drei Jahren war er verantwortlich für den Geschäftsbereich General Medicines, eine der Business Units der Sanofi-Aventis Deutschland GmbH. In dieser Funktion war Daniel Diesel auch als Geschäftsführer für die Zentiva Pharma GmbH tätig. Zusätzlich fungierte er in dieser Zeit kommissarisch als Leiter der Trade und Revenue Management Organisation von Sanofi in Deutschland.

Omega ist ein Unternehmen des Perrigo-Konzerns mit Sitz in Dublin.