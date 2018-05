%%%Vincent Schmidlin räumt seinen Hochsitz bei Hirschen Group%%%

Vincent Schmidlin verlässt überraschend die Hirschen Group. Überraschend deshalb, weil er erst vor rund dreieinhalb Jahren auf höchstem Level in die Agentur-Gruppe mit Zentrale in Hamburg eingestiegen war. Innerhalb der Holding trat er an die Seite der beiden Gründer Marcel Loko und Bernd Heusinger sowie des CEO Martin Blach (kam zehn Jahre nach der Gründung an Bord), übernahm Anteile an der Gruppe und wurde deren Chief Strategy Officer.

Die Agentur bestätigt den Ausstieg und auch, dass er seine Anteile bereits zurückgegeben hat. "Wir bedauern diese Entscheidung sehr, können sie aber nachvollziehen und wünschen ihm für seine künftige Herausforderung ab 2019 alles Gute", so eine Sprecherin der Hirschen Group. Schmidlin sei nach wie vor an Bord und arbeite wie bisher auch für und im Sinne der Vorn Strategy Consulting GmbH und der Group – Vorn hatte Schmidlin zu seinem Eintritt als neue Hirschen-Tochter gegründet. Dem Vernehmen nach wird er die Hirschen Group spätestens im Herbst 2018 verlassen und Anfang 2019 bei seinem neuen Arbeitgeber aufschlagen.

Vor seiner Hirschen-Zeit war Schmidlin Strategie-Chef der WPP-Tochter Scholz & Friends. Auch die Hirschen haben sich mittlerweile in die Arme der britischen Agentur-Holding begeben: 2015 kaufte WPP eine Minderheit.