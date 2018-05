%%%Cannes Lions 2018: 13 Kreative aus Deutschland ziehen in die Jury ein%%%

Beim Cannes Lions International Festival of Creativity 2018, das vom 18. bis 22. Juni wieder in Cannes stattfindet, werden auch in diesem Jahr deutsche Kreative die Beurteilung des weltweit wichtigsten Awards der Werbebranche unterstützen. Insgesamt 13 deutsche Agenturvertreter wurden in die Fachjurys der Cannes Lions geladen. Damit zählt Deutschland beim International Festival of Creativity unter den Juroren erneut zu den am stärksten vertretenen Nationen.



"Für uns ist die Berufung ein Beleg dafür, dass die deutsche Kreativszene weltweit immer stärker Beachtung findet und mit ihren Ideen und ihren innovativen Ansätzen überzeugt", sagt Florian Weischer, Chairman des deutschen Festival-Repräsentanten Weischer Media. "Für die Juroren ist es eine Ehre, sich intensiv mit den Arbeiten ihrer internationalen Kollegen auseinandersetzen zu dürfen."

Die deutschen Juroren bei den Cannes Lions 2018 auf einen Blick:

Film: Steffen Bärenfänger, Mackevision

Outdoor: Dr. Stephan Vogel, Ogilvy

Social & Influencer: Ralf Osteroth, Studio 71

Direct: Felix Fenz, Grabarz & Partner

Brand Experience: Sandra Loibl, Serviceplan

Radio & Audio: Matthias Storath, Heimat Berlin

Design: Katrin Oeding, Studio Oeding

Media: Andreas Bahr, Fluent

Mobile & Screens: Oliver Drost, Deepblue

Healthcare: Patrick Ackmann, Wefra

Product Design: Christiane Bausback, N+P Industrial Design

Media Shortlist: Tino Krause, Mediacom

PR Shortlist: Mirko Kaminski, achtung!