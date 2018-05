%%%Bloom holt Catherine Egensperger als Lead Senior Project Manager%%%

Die in München und Nürnberg ansässige Kreativagentur Bloom erweitert das Digital-Team: Catherine Egensperger ist ab sofort als Lead Senior Project Manager verantwortlich. Die Digital-Expertin kommt von der Münchner Digitalagentur Syzygy und wird bei Bloom die digitale Kundenberatung sowie die Kunden E.ON, Oliver Kahn und Vifor Pharma betreuen. In ihrer Position berichtet sie direkt an Managing Partner Hans-Peter Hösl. Er sagt: "Mit Catherine können wir unser Digital-Know-how weiter ausbauen. Sie kennt die Agenturbranche bereits seit Jahren und hat schon für nationale und internationale Unternehmen gearbeitet. Mit ihr haben wir den richtigen Sparringspartner gefunden, um unsere Kunden noch umfassender betreuen zu können."



Egensperger stammt ursprünglich aus Colmar, Frankreich. Bei Syzygy war sie zuletzt als Online Marketing-Kundenberaterin für die Betreuung der internationalen BMW Motorrad-Plattformen tätig. Die studierte Politikwissenschaftlerin hatte ihre Karriere als Kundenberaterin bei Plan.net Campaign in München begonnen. Dort zeichnete sie für die Steuerung internationaler Kommunikationskampagnen in den Bereichen Web, Display Advertising, E-Mail, Mobile und Social Media für Kunden wie Swiss International Air Lines, Lufthansa, Weight Watchers und Fonic verantwortlich.



Bloom beschäftigt an den Standorten München und Nürnberg 70 Mitarbeiter. Im Kundenportfolio finden sich Unternehmen wie Apollo Optik, Electrolux AEG, küchenquelle, Novartis, Tchibo, Tucher Traditionsbrauerei und die Versicherungskammer Bayern.