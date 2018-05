%%%Marcus Diekmann neuer CDO bei der Accell Group%%%

Die Accell Group mit Hauptsitz in Amsterdam bekommt zum 01. August 2018 einen neuen Chief Digital Officer: Der 39-jährige Marcus Diekmann wird den Bereich Digital übernehmen und damit alle digitalen und eCommerce-Aktivitäten des Fahrrad- und E-Bike-Herstellers betreuen. Aktuell ist Diekmann bei Matratzen Concord, einem Tochterunternehmen der niederländischen Beter Bed Holding mit Deutschlandsitz in Köln, als Director Digital, eCommerce & Omnichannel für den Bereich digitale Transformation zuständig. Er wird dem Unternehmen noch bis Ende des Jahres als Digital-Beirat für einen Tag im Monat zur Verfügung stehen. Vor seiner Tätigkeit bei Beter Bed baute Diekmann gemeinsam mit seinem damaligen Partner Thomas Gottheil den eCommerce-Dienstleister Shopmacher auf. Darüber hinaus ist er als Autor des e-Commerce-Buches 'eCommerce lohnt sich nicht' bekannt.



Jeroen Hubert, Chief Commercial Officer (CCO) bei Accell: "Unser Unternehmen hat 2018 zum Jahr des Wandels erklärt. Wir wollen unsere starke Position im E-Bike-Segment ausbauen und Marktführer im mittleren und High-End-Segment werden. Dafür investieren wir sehr stark in den Ausbau unserer digitalen Aktivitäten für unsere Fahrradmarken und den Aufbau eines eigenen international agierenden Startups. Marcus Diekmann hat jede Menge Erfahrung in der digitalen Transformation von traditionellen Unternehmen, im Aufbau von Online-Unternehmen und verfügt über ein exzellentes Netzwerk."



Marcus Diekmann sagt über seine neue Aufgabe: "Das Potenzial für Fahrräder und E-Bikes ist riesig. Es geht in Zukunft um neue Mobilitätskonzepte, um Micro-Mobility in den Innenstädten, Internet of Things, Vernetzung und die wachsende Bedeutung des Fahrrads für die aktive Freizeitgestaltung. Accell verfügt über ein tolles Team und erfolgreiche Fahrradmarken. Wir werden unser Potenzial nutzen und die Digitalisierung auf internationaler Ebene vorantreiben."



Die Accell Group beschäftigt weltweit mehr als 3.000 Mitarbeiter und hat 2017 einen Umsatz von 1,07 Milliarden Euro Umsatz erzielt.