%%%bobby&carl: GF Nathalie Ponnier hat ihr Büro geräumt%%%

bobby&carl, das Joint-Venture zwischen dem Essener thyssenkrupp-Konzern und der Hamburger Agenturgruppe thjnk AG, verliert seine Geschäftsführerin Nathalie Ponnier. Sie kam erst im Herbst 2017 zu der Agentur mit Sitz in Düsseldorf (hier mehr). bobby&carl steht aber nicht führungslos da, denn Geschäftsführer Kai Röffen hält unverändert das Ruder der eigens für den Technologiekonzern thyssenkrupp gegründeten Gemeinschaftsfirma in Händen. Laut ihm soll es eine Nachfolge-Lösung mit eigenen Mitarbeitern geben, z.B. gehört Amir Habil zur Leitung. Ponnier wolle sich aus privaten Gründen wieder nach Süddeutschland orientieren, so der Agenturchef.

Von Haus aus ist Röffen Kreativ-Geschäftsführer von thjnk Düsseldorf. Seine Agentur hat gerade den Etat von Skoda Deutschland als federführender Betreuer gewonnen. Wir sind uns sicher, Langeweile ist ein Fremdwort für den Porsche-Fahrer Röffen.