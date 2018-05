%%%Ligatus ernennt Robert Kux zum neuen Leiter des Bereichs Publisher Management%%%

Robert Kux ist neuer Director des Bereichs Publisher Management des Native-Advertising-Dienstleisters Ligatus, einer Gruner + Jahr-Tochter mit Sitz in Köln. Kux übernimmt von Marc Hammer die Steuerung sämtlicher Publisher-Aktivitäten in der DACH-Region und verantwortet die kontinuierliche Weiterentwicklung des Publisher-Produkt- und Kundenportfolios. Damit ist er künftig auch für die Steigerung der Page Views von Partnerseiten zuständig. Kux berichtet an Liesbeth Mack-de Boer, Managing Director von Ligatus DACH.

Zuletzt führte und koordinierte der Düsseldorfer bei der Rheinischen Post alle Vermarktungsleistungen aus dem Bereich Reisen, Veranstaltungen und mobile Welten. Zuvor leitete er als Head of Sales bei Funke Digital die Yield- und Programmatic-Advertising-Teams und baute zusätzlich alle digitalen Projekte und Prozesse mit Schwerpunkt Sales, Programmatic (SSP) und DMP Struktur innerhalb der Mediengruppe auf. Außerdem arbeitete Kux als Head of Sales bei eBay und AOL.



"Mit seiner langjährigen Verlagsexpertise und Erfahrung im digitalen Vertrieb sowie seiner positiven Persönlichkeit wird er das bereits starke Team bereichern", sagt Liesbeth Mack-de Boer, Managing Director von Ligatus für die DACH-Region. "Ligatus hat ein exzellentes Netzwerk von Premium Publishern – zuletzt um Zeit Online ergänzt – und dieses werden wir nun unter der Führung von Robert Kux weiter ausbauen."