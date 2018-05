%%%justblue design befördert Nils Ruge zum geschäftsführenden Gesellschafter%%%

Die Hamburger Design-Agentur justblue design hat den seit 13 Jahren im Unternehmen tätigen Designer und Creative Director Nils Ruge, 36, als geschäftsführenden Gesellschafter am Unternehmen beteiligt. Jörg Ratzlaff, der neben Sebastian Beck, 49, Mitbegründer und Gesellschafter der auf Packaging Design spezialisierten Agentur ist, hat Teile seiner Firmenanteile an Ruge veräußert, um "etwas Platz für die nächste Generation zu machen", so der 61-jährige.



20 Jahre nach der Agenturgründung kommt nun mit Ruge ein dritter Design-Unternehmer in die Führungsriege. Der Kreative startete im Anschluss an sein Designstudium an der Kunstschule Wandsbek seine Karriere im Jahr 2005 bei justblue design. Seine Begeisterung, Marken und Produkte zu kreieren und mit Kunden gemeinsam weiterzuentwickeln, konnte er in seiner Position als Projektleiter und Designer ab 2007 umsetzen und vorantreiben. Seit 2012 ist Ruge als Creative Director für die Kreation verantwortlich.



justblue design beschäftigt rund 30 Mitarbeiter, die in den drei Disziplinen Packaging Design, Product Design und Corporate Design aktiv sind. Zu den Kunden des Dienstleisters zählen etwa Nivea, Krombacher und Pelikan.