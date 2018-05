%%%Kolle Rebbe: Cordula Möller startet als Boden-Leiterin%%%

Die Hamburger Agentur Kolle Rebbe hat die Tp-Beraterin Cordula Möller als neue "Boden-Leiterin Beratung" an Bord geholt. Die 35-Jährige, die von der Ortskonkurrenz GHH Mullen Lowe kommt, wird zusammen mit den Bonden-Leitern Kreation Oliver Ramm und Martin Terhart das Team des V. Bodens (so heißen die Units bei Kolle Rebbe in Anlehnung an das Domizil in der Speicherstadt). Zu den Kunden dieser Unit gehören unter anderem Audi, die Aktion Mensch, Ritter Sport und TUI. Parallel zum Einstieg von Cordula Möller wird sich Lennart Wittgen, seit Juli 2017 in Doppel-Funktion GF Beratung und Boden-Leiter, stärker auf seine GF-Rolle konzentrieren.

Cordula Möller bringt über 14 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Beratung, Projektleitung und redaktionelle Arbeit für digitale und klassische Medien mit zu Kolle Rebbe. In den letzten drei Jahren hat sie den Etat für das digitale Geschäft des Kunden IKEA Deutschland bei GGH MullenLowe in Hamburg verantwortet. Davor arbeitete sie über 10 Jahre frei für Agenturen wie Interone, GGH Mullenlowe, isobar, Grabarz & Partner, Thjnk und für eigene mittelständische Kunden. Zu den von ihr betreuten Marken gehören u.a. BMW, Unilever, Ferrero und VW. Darüber hinaus hat Möller langjährige Erfahrung im Optimieren von Prozessen und Arbeitsweisen, z.B. beim Implementieren agiler Methoden wie Design Thinking oder Scrum.

"Mit Cordula gewinnen wir eine komplett integriert denkende Beraterin. Sie versteht es, die Erfahrungen aus Agentur- und Unternehmensseite in die tägliche Arbeit mit unterschiedlichen Teams und Projektanforderungen einfließen zu lassen. Wir freuen uns, dass sie eine wichtige Führungsposition in der Speicherstadt übernimmt", kommentiert Lennart Wittgen, Geschäftsführer Beratung bei Kolle Rebbe.