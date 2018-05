%%%Martin Sorrell kündigt Comeback an%%%

Auf der Tech-Konferenz Techonomy 18 in New York kündigte Sir Martin Sorrell, der Ex-CEO der britischen Agentur-Holding WPP, sein Comeback in der Werbe-Branche an. Das berichtet das Haymarket-Magazin PR Week auf seiner Website. Im Gespräch mit Techonomy-Gründer und -CEO David Kirkpatrick stellte Martin Sorrell fest, dass er keineswegs vorhabe in Rente zu gehen. Das Ende seiner Karriere sei noch nicht gekommen, auch wenn er nicht mehr an der Spitze der größten Agentur-Holding der Welt stehe. Trotz Drängen von Kirkpatrick gab Sorrell keine weitere Deatils zu seinem beabsichtigten Comeback preis.

Bekanntlich war Martin Sorrel vom Posten des WPP-CEOs zurückgetreten, nachdem ihm persönliches Fehlverhalten vorgeworfen wurde. Die Vorwürfe werden nun bei WPP aufgearbeitet.