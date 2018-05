%%%Steffen Bärenfänger grüßt als neuer ECD beim CGI-Spezialisten Mackevision%%%

Die Mackevision Medien Design GmbH hat für ihren Hamburger Standort Steffen Bärenfänger als Executive Creative Director angeheuert. Der 42-jährige Kreative wird in der Hansestadt die Kreations- und Konzeptionsstärke des CGI-Spezialisten ausbauen und soll mit seiner Expertise die Positionierung im Bereich Werbefilm weiter stärken. Bärenfänger wird bei den diesjährigen Cannes Lions in der Film-Jury sitzen.



Nach dem Abschluss seines Studiums zum Dipl. Medien-Designer arbeitete Bärenfänger als Freelance Creative & Director bei und für Werbe- und Digitalagenturen wie Jung von Matt, Kolle Rebbe, VCCP, Scholz & Volkmer, Razorfish und Pixomondo. Außerdem hatte er in dieser Zeit eine freie Lehrtätigkeit an der Macromedia Akademie in Köln und wurde als Regisseur von Driven by Creatives repräsentiert. Von 2012 bis 2015 verantwortete er als Integrated Creative Director bei der Agentur Grey in Düsseldorf die integrierte Kampagnenentwicklung. Er betreute Kunden wie Allianz, Telefonica/Ay Yildiz, Deutsche Knochenmark Spende und verantwortete zudem Neugeschäftsgewinne. Danach wechselte er als Executive Creative Director zu Publicis Pixelpark in Frankfurt, wo er über die Standortleitung hinaus die Etats Savencia, Cadillac, L’Oréal Garnier und Nestlé betreute.



"Digitale Erlebniswelten sind die Schnittstellen der Zukunft zwischen Marken, Produkten und Konsumenten. Was Mackevision hier bereits seit fast 25 Jahren im Bereich computergenerierter Film und VR für die größten Automobilkonzerne der Welt und Hollywood Produktionen wie Independence Day oder Game of Thrones leistet, ist unbestritten auf weltweit führendem Niveau. Dieses nahezu uneingeschränkte Potential für die Kommunikationsbranche kreativ und technologisch zu öffnen, bietet atemberaubende Möglichkeiten. Was sich hier schaffen lässt, wird aber nicht nur Kreative begeistern, sondern auch jedem digital orientierten Marketeer das Herz höher schlagen lassen", so Steffen Bärenfänger zu seinem Wechsel.