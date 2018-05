%%%Ex-Ogilvy-ECD Felix Fenz heuert bei Grabarz & Partner an%%%

Mit der neu geschaffenen Position des Executive Creative Directors und deren Besetzung durch Felix Fenz, 40, will sich die Hamburger Agentur Grabarz & Partner in der Kreation stärker aufstellen. In dieser Funktion ist er für Nicht-Automobil-Kunden verantwortlich. Dazu zählen u.a. Burger King und Euronics. Auch die kreative Entwicklung von Neugeschäft wird zu seinen Aufgaben gehören. Fenz berichtet direkt an Kreativgeschäftsführer/Partner Ralf Heuel.



Fenz war zuletzt Teil der Geschäftsleitung des Berliner Büros von Ogilvy. Als Executive Creative Director leitete er dort ein internationales Team, das für den europäischen Coca-Cola-Etat inklusive verschiedener Subbrands, für 'Bild am Sonntag' und Amnesty International zuständig war. Zuvor war Fenz bei Ogilvy in Frankfurt tätig. Zwei Jahre lang hatte er dort die kreative Führung für den damals größten Kunden des Standortes, Media Markt. Mit seinem Team entwickelte er Maßnahmen in den Bereichen ATL, Digital, Social und CRM für den Elektrohändler. In dieser Zeit schuf er auch die mit über 60 Awards ausgezeichnete Kampagne 'Media Markt Hasenrasen'. Vor seinem Engagement bei Ogilvy war er bei Jung von Matt/Fleet als Creative Director tätig. In dieser Zeit entstanden Arbeiten für Kunden wie Sixt, General Electric Germany, OBI, Nivea, Mercedes-Benz, 'Der Spiegel' oder Zalando. Seine Karriere begann Fenz 2004 in Österreich, bei Wien Nord Pilz, worauf dann der erste Wechsel nach Berlin zu Scholz & Friends erfolgte. In den drei Jahren an der Spree arbeitete er unter anderem an der Neuausrichtung der Marke Saturn und dem Relaunch der TUIfly mit.



Fenz gewann in seiner Laufbahn zahlreichen Awards, vergeben von Jurys der Cannes Lions, LIA, Eurobest, Clio, One Show, NY Festivals, D&AD und des ADC. 2017 etwa hat Fenz Cannes’ Löwen gewonnen, unter anderem für Amnesty International und Coca-Cola. Sein Wissen und seine Erfahrungen gibt Fenz nicht nur an seine Agenturteams weiter – er lehrte u.a. an der Hochschule der Bildenden Künste Saar sowie der Texterschmiede und ist Mitglied des deutschen ADC und des österreichischen CCA.