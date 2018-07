%%%Jahreszeiten Verlag holt Frauke Eckert als Publisherin%%%

Frauke Eckert, 53, ist seit dem 1. Juli Publisherin die Marken 'Der Feinschmecker', 'Foodie' und 'Lafer' des Jahreszeiten Verlags, Teil der Ganske-Verlagsgruppe, mit Sitz in Hamburg. Die Personalie geht mit den Plänen des Medienhauses einher, das redaktionelle Angebot des Titels 'Der Feinschmecker' auszubauen. In ihrer Funktion soll sie gemeinsam mit Peter Rensmann, Geschäftsführung Marketing und Sales, die Bereiche Events, Lizenzen und Kooperationen vorantreiben. Zusätzlich zu diesen Aufgaben verantwortet sie den Anzeigenbereich für die kulinarischen Titel.

Zuletzt war Eckert seit 2008 Geschäftsführerin und Verlagsleiterin des Ernährungsportals und Magazins 'Eat Smarter'. Davor hatte sie von 2002 bis 2006 die Geschäftsführung der Fit For Fun GmbH & Co. KG inne. Von 2000 bis 2002 arbeitete sie als Managerin Business Affairs für Verleger Dirk Manthey. Ihre Karriere begann Eckert bei der Verlagsgruppe Milchstrasse und war dort bis 2004 als Marketing-Chefin und Leiterin Business Affairsunter anderem für die Marken 'Amica', 'Max' und 'Fit For Fun'.