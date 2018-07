%%%Puma: Kommunikationschef Ulf Santjer geht, Kerstin Neuber übernimmt%%%



Kerstin Neuber ist in der neu geschaffenen Position eines Senior Head of Communications künftig für die Bereiche Unternehmenskommunikation, Marken- und Produkt-PR sowie Employer Branding zuständig

Ulf Santjer, langjähriger Global Director Corporate Communications beim Sportartikler Puma, Herzogenaurach, verlässt das Unternehmen zum Ende dieses Monats - er wolle sich "neuen Herausforderungen" stellen, heißt es bei Puma. Santjer war seit 1997 für das Unternehmen tätig. Künftig werden die Bereiche Unternehmenskommunikation, Marken- und Produkt-PR sowie Employer Branding unter einem Dach unter der Leitung von Kerstin Neuber in ihrer neuen Position als Senior Head of Communications zusammengeführt. In dieser neugeschaffenen Funktion berichtet sie an Adam Petrick, Global Director Brand Marketing. Neuber, seit 2007 bei Puma, war dort bislang Head of Corporate Communications.

Ziel der Zusammenlegung aller Kommunikationsbereiche von Puma sei es, einen einheitlichen Kommunikationsansatz sicherzustellen, die interne Kommunikation zu beschleunigen und eine schnellere Abstimmung der einzelnen Kommunikationsaktivitäten zu gewährleisten.