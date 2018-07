%%%Bertelsmann Education: Daniel Rizer wird neuer Chief Strategy Officer von Relias%%%

Daniel Rizer wird neuer Chief Strategy Officer von Relias-Gruppe mit Hauptsitz in Cary / USA und Mitglied im Executive Leadership Team des Tochterunternehmens der Bertelsmann Education Group. Rizer kommt vom Technologie-Unternehmen Synchronoss mit Headquarter in Bridgewater / USA Er berichtet künftig an Jim Triandiflou, CEO von Relias. Zu den Aufgaben Rizers zählen die Verantwortung für die Strategie, die Integration erworbener Unternehmen, die Bereiche Allianzen und Partnerschaften sowie das E-Commerce-Geschäft.