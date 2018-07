%%%Sky Deutschland: Contanze Gilles hat das Haus verlassen%%%

Beim Pav-TV-Sender Sky Deutschland Fernsehen GmbH in Unterföhring geht die Neuordnung weiter. Jetzt wird bekannt, dass Constanze Gilles, zuletzt Vice President Partner Channels, das Haus verlassen. Wie Clap-Chefredakteur Daniel Häuer berichtet, dürfte die geringer werdende Anzahl der Partner-Sender der Grund dafür sein. Die Diplom-Medienwissenschaftlerin Constanze Gilles, die in Hannover und der Central Michigan University studierte, kam im November 2009 zu Sky Deutschland und betreute seitdem die Partner-Sender. Dieser Plattform-Bereich wurde in den vergangenen Monaten spürbar ausgedünnt. So werden RTL Crime, RTL Passion sowie RTL Living oder auch Sport1+ nicht mehr über die Sky-Plattform verbreitet.

Erst Anfang Juni 2018 wurde bekannt, dass Peter Schulz, Senior Vice President Pogramming & Planning, den Pay-TV-Anbieter verlassen hat. Der 45-jährige Schulz kümmerte sich einerseits um strategische Aufgaben wie die non-lineare Verbreitung und andererseits um die Dritt-Sender.