%%%MRM/McCann holt Christine Wittmann in die Geschäftsleitung%%%

MRM//McCann unterstreicht seine strategische Ausrichtung: Christiane Wittmann, seit 2015 IT-Strategy Director, steigt zum Head of Strategy & Consulting auf und wird in die Geschäftsleitung aufgenommen. Am Standort Frankfurt berät Wittmann Kunden wie Aldi Nord, Opel, Zürich Versicherungen und Cereal Partners Worldwide. In ihrer neuen Funktion soll sie Unternehmen übergreifend und nachhaltig bei der Definition und Realisierung digitaler Geschäftsmodelle unterstützen, so die Agentur.

"Christiane vereint IT- und Strategiekompetenz. Sie ist eine herausragende Expertin auf ihrem Gebiet. Dabei verbindet sie technologisches Verständnis mit Empathie und der Fähigkeit komplexes Fachwissen zu vermitteln", sagt Ruber Iglesias, CEO, McCann Worldgroup. Er freue sich sehr, Wittmann für das Management gewonnen zu haben. Sie werde zudem eine wesentliche Führungsrolle im neuen McCann Worldgroup Strategieteam von Alison Segar spielen.

Christiane Wittmann bringt breitgefächerte Erfahrung auf Unternehmens- wie auf Agenturseite mit. Gestartet als IT-Systemkauffrau u.a. bei Nacamar, studierte sie später Media System Design in Darmstadt und arbeitete als Freelancerin sowie in unterschiedlichen Funktionen u.a. bei e7 Barcelona und in der Frankfurter Kommunikationsagentur sinngemaess (später Orange Hive); zuletzt als Head of Digital. 2013 wechselte sie als Senior IT Consultant zu MRM Worldwide.

"Die Digitalisierung fordert von Unternehmen Mut, Neugierde und Flexibilität", sagt Wittmann. "Unternehmen werden Teil von komplexen Ökosystemen, die besonders im Bereich der Technologie Offenheit gegenüber globaler Vernetzung erfordern. Strategie schafft hier Klarheit und Fokus und ermöglicht zielgerichtete Entscheidungsfindungen." Wittmann tritt regelmäßig als Speakerin auf internationalen Kongressen auf und engagiert sich ehrenamtlich für die Stärkung von Business- und IT-Kompetenz in Afrika.