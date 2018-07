Opel: Xavier Duchemin löst Peter Küspert als Marketing-GF ab

Beim Auto-Bauer Opel GmbH in Rüsselsheim vollzieht sich zum 1. August 2018 ein Wechsel im Amt des Geschäftsführers Vertrieb, Aftersales und Marketing. Nach fast fünf Jahren im Amt hat sich Peter Küspert entschieden, das Haus auf eigenen Wunsch zu verlassen. Seine Nachfolger wird Xavier Duchemin, der seit 1991 für die Opel-Mutter PSA im Bereich Vertrieb und Marketing tätig ist. Seit März 2018 ist der Absolvent der HEC Business School in Paris Executive Director Sales Opel/Vauxhall Europe. Davor war er Managing Director von PSA Retail. Marketing-Know-how sammelte Duchemin unter anderem als weltweiter Marketing-Chef von Citroen. In seiner neuen Funktion wird er an Opel-CEO Michael Lohscheller berichten.

