%%%Ellen Ehni wird neue WDR-Chefredakteurin Fernsehen%%%



Ellen Ehni ist seit 2004 beim WDR (Foto: WDR/Linda Meiers)

Ellen Ehni übernimmt am 1. September 2018 die Chefredaktion Fernsehen beim WDR in Köln sowie die Leitung des Programmbereichs Politik und Zeitgeschehen. Sie folgt auf Sonia Seymour Mikich, die in den Ruhestand geht.

Nach Stationen beim NDR wechselte Ehni 2004 zum WDR, wo sie seit 2016 die Programmgruppe Zeitgeschehen, Europa und Ausland leitet. Sie wirkt zudem am Aufbau des Newsrooms mit, der im WDR zurzeit geschaffen wird. Seit 2014 präsentiert sie darüber hinaus den DeutschlandTrend und kommentiert in den Tagesthemen. Außerdem moderiert sie WDR-Brennpunkte sowie Sondersendungen im Ersten. In Ehnis Verantwortung gehören künftig prominente Programme des WDR in der ARD.

WDR-Fernsehdirektor Jörg Schönenborn sagt: "Ellen Ehni ist eine profilierte Journalistin und eines der bekanntesten WDR-Gesichter in der ARD. Im WDR hat sie mit ihrer Power den Aufbruch in die digitale Zukunft mitgestaltet. Ich bin froh, dass sie jetzt die Führung unseres Politikbereichs übernimmt. In Zeiten hitziger gesellschaftlicher Debatten ist ihr klarer analytischer Blick für unsere Programme besonders wichtig und wertvoll."