Opel bekommt einen neuen Marketing-Geschäftsführer



Xavier Duchemin lenkt bei Opel künftig neben dem Marketing auch Vertrieb und Aftersales (Foto: Opel)

Xavier Duchemin wird bei Opel/Vauxhall zum 1. August neuer Geschäftsführer Vertrieb, Aftersales und Marketing. Er übernimmt die Position von Peter Küspert, der nach fast fünf Jahren im Amt das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt. Ebenfalls zum neuen Geschäftsführer berufen wurde Frédéric Brunet - als Chief Financial Officer (CFO) folgt er auf Philippe de Rovira, der zum 1. August zum Mitglied des Executive Committees und CFO des Mutterkonzerns Groupe PSA ernannt wurde. Beide Neuzugänge berichten direkt an Opel/Vauxhall-Chef Michael Lohscheller.

Duchemin war seit März dieses Jahres bereits Executive Director Sales Opel/Vauxhall Europe. Der Absolvent der HEC Business School in Paris ist seit 1991 in unterschiedlichen Vertriebs- und Marketingpositionen für die Groupe PSA tätig. Seit Januar 2017 war er Managing Director von PSA Retail, zuvor u.a. Geschäftsführer von Peugeot Frankreich, Marketingchef von Citroën weltweit und Chef von Citroën in UK und in Österreich.