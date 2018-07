Hans-Christoph Schultheiss macht bei Sehsucht Karriere

Hans-Christop Schultheiss, 35, bis dato Creative Director bei der Hamburger Filmproduktion Sehsucht, ist in die Geschäftsführung berufen worden und verantwortet dort den Bereich Kreation. Der Regisseur und Designer Schultheiss arbeitet bereits seit 2011 für Sehsucht und soll künftig als Leiter des Bereichs die innovativen Produktionsprozesse in den Gebieten Film, Animation und Visual Effects weiterentwickeln.

Hans-Christoph Schultheiss, der in Köln Media Design studierte und zuvor bereits einige Jahre als Animator und Designer gearbeitet hatte, blickt auf fast 18 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Design, Animation und Film zurück. Er hat für Filme für Marken wie Audi, Lamborghini, Lexus, Mars, Mercedes-Benz, Nestle, Unilever oder Volkswagen produziert und mit seinen Arbeiten diverse Awards gewonnen - beim ADC, Red Dot oder den New York Festivals.

Der Sehsucht-Gründer Martin Woelke lobt seinen neuen GF-Kollegen: "Hans zeichnet sich besonders durch seine blitzschnellen und treffsicheren Lösungen zu Konzept- und Kreationsfragen aus. Seine uneitle Teamführung, die umfassende Kenntnis der CG- und Animationsprozesse und der hochkreative Umgang mit dem bearbeiteten Bewegtbild - vom klassischen Spot bis zum immersiven Filmerlebnis - sind die exakt passenden Fähigkeiten für die sich schnell wandelnden Bereiche der Kommunikationsbranche."

Die 2000 von Martin Woelke und Ole Peters in Hamburg gegründete Produktions-Company is seit 2009 auch mit einer Niederlassung in Berlin präsent.



10.07.2018

