%%%Havas-Gruppe: James Wright wird Global Chairman des PR-Bereichs%%%



James Wright ist neuer Global Chairman für den Havas-PR-Bereich (Foto: Red Agency)

Die Werbe-Holding Havas Group ernennt James Wright zum neuen Global Chairman für Havas PR Collective sowie CEO für Havas PR Nordamerika. Havas PR Collective ist der PR- und Communications-Bereich der Havas Group mit insgesamt 40 Agenturen und über 1.500 Mitarbeitern weltweit.





In seiner neuen Rolle wird James Wright auch für das Nordamerika Business verantwortlich sein. Wright ist derzeit der CEO von Havas-Tochter Red Agency Australia und verantwortet das PR-Agentur-Business im Raum Asia-Pazifik. Zudem ist er auch Chief Commercial Officer für Havas Group Australia/New Zealand. Unter seiner Führung wurde Red Ageny eine der am meisten ausgezeichneten Agenturen in der Region. Das Fachblatt PR Asia kürte Wright zum Agency-Head of the Year 2017. Er ist seit 2011 bei Havas und kommt urprünglich aus Großbritannien.