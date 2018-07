%%%Ogilvy feuert weltweiten Kreativ-Chef%%%

Die WPP-Tochter Ogilvy entlässt ihren globalen Chief Creative Officer (CCO) Tham Khai Meng mit sofortiger Wirkung nach einer internen Untersuchung wegen Fehlverhaltens. Wie Ogilvy-CEO John Seifert in einem Memo bekannt gab, sei eine Anzahl von Beschwerden über Mengs Verhalten eingereicht worden. Ein externer Rechtsanwalt prüfte die Vorgänge und legte im Anschluss das Ergebnis seiner Untersuchung CEO John Seifert vor.







Meng, der seine berufliche Laufbahn 1998 bei Leo Burnett in London begann, kam 1999 zu Ogilvy und stieg 2009 zum globalen CCO und Co-Chairman auf. Er wurde Nachfolger von Robyn Putter, der Ogilvy 2009 nach 30 Jahren verließ. Während seiner Zeit bei Ogilvy war Meng unter anderem Co-Chairman und Executive Regional Creative Director für Ogilvy in der Asia-Pazifik-Region; seit 2005 gehörte er dem weltweiten Board an.







In seinem Memo äußert sich Seifert nicht dazu, welcher Art die Anschuldigungen sind, stellt jedoch fest, dass er sie gravierend genug fand, um eine Untersuchung einzuleiten. Hier folgt der vollständige Text des Memos:





Two weeks ago, I was informed of employee complaints regarding the behavior of Tham Khai Meng, Chief Creative Officer of The Ogilvy Group.



I found these complaints serious enough to appoint external legal counsel to investigate the matter.



After carefully reviewing the investigation’s findings with several of my partners, we concluded that Khai’s behavior was a clear breach of our company values and code of conduct. I have decided to terminate Khai’s employment with the company with immediate effect.



Each year, we ask every employee in the company to read, authorize, and fully commit to a code of conduct that each of us is responsible for living up to. Over the past 70 years, we have institutionalized shared values and a standard of professional behavior unique to the Ogilvy brand.



This is an important moment to reaffirm that no individual in this company is too senior or too important not to be held accountable for their actions.



Thank you for your support.

John Seifert

Chief Executive, Worldwide