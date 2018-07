%%%Deloitte Digital baut sein Team mit Ex-etventure-Principal Lars O. Lüke aus %%%

Die Digital-Tochter des Beratungskonzerns Deloitte wächst weiter: Ab sofort wird Lars O. Lüke als Director am Deloitte Digital Standort Berlin um die Digitalisierung des Mittelstands und den Aufbau digitaler Geschäftsmodelle kümmern. Lüke verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung als Gründer und als Digitalberater für Mittelständler und Großkonzerne. Nachdem er zunächst mehrere Start-ups gründete, wechselte er 2012 zu dgroup, einem Unternehmen der Accenture Gruppe, wo er als Director Business Development tätig war. Zwischen 2016 und 2018 war Lüke für etventure als Principal tätig, die im Jahr 2017 von EY übernommen wurden.

Der Ventures-Bereich von Deloitte Digital ist spezialisiert auf die Konzeption, Entwicklung und Skalierung neuer Geschäftseinheiten und digitaler Geschäftsmodelle für Unternehmen verschiedenster Branchen. Eines der Fokusthemen ist, neben diversen Mandaten für DAX-Konzerne, auch die digitale Transformation des deutschen Mittelstands, der hier viel Innovationspotential aufweist. Zu Deloitte Digital wechselte im vergangenen April auch der ehemalige FCB-Manager Daniel Könnecke. Als Partner erweitert er das Team um Florian Schültke, Lead Partner, und Andreas Harting, Managing Director, und baut das Deutschlandgeschäft aus.

"Über 99% aller Firmen in Deutschland sind Mittelständler und somit das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Jedoch wird die Digitalisierung gerade hier teilweise viel zu zaghaft angegangen. Mit Lars und seinem Team verstärken uns absolute Fachexperten, die in den vergangenen zwei Jahren über 20 Mittelständler und DAX-Unternehmen bei ihren Digitalisierungsvorhaben erfolgreich unterstützt haben" so Nikolay Kolev, Partner Deloitte Digital.

Lars O. Lüke, Director Deloitte Digital, ergänzt: "Digitalisierung ist oberste Führungsaufgabe und kein Thema, das Unternehmen an ihre IT-Abteilungen auslagern können. Unter dem starken Dach der Marke Deloitte helfen wir Entscheidern in Unternehmen dabei, umzudenken und digitales Neugeschäft zu schaffen. Mit unserem weltweiten Netzwerk und profundem Wissen in allen Unternehmensbereichen sind wir der ideale Partner, um unsere Kunden bei der Digitalen Transformation auch auf internationaler Ebene zu begleiten. Wir konnten einige Klienten, die in der Vergangenheit mit meinem Team und mir gearbeitet haben, bereits von dieser Stärke und unserer Strategie überzeugen."