%%%Publicis.Sapient: Wolf Ingomar Faecks übergibt an Boris Terwey%%%

Boris Terwey steigt bei Publicis.Sapient zum Geschäftsführer der DACH-Region auf: Der 47-Jährige rückt an die Position von Wolf Ingomar Faecks, der künftig als Senior Vice President und Industry Lead Automotive EMEA/APAC eine globale Führungsrolle übernimmt.

Terwey kennt das Unternehmen seit Jahren: In der Zeit von 2002 bis 2011 arbeitete er in verschiedenen Positionen für Publicis.Sapient. Unter anderem war er federführend an der Gründung der Züricher Niederlassung beteiligt und betreute dort Kunden wie Rolex, Swisscom und Red Bull. Zudem zeichnete er damals für das gesamte Neukundengeschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich. Mitte 2014 kehrte er als Head of Delivery Excellence zu Publicis.Sapient zurück. Zwischenzeitlich hatte er die Position des Chief Operation Officers (COO) bei der Mobile-Agentur Kupferwerk, München und Regensburg, inne.

"Boris Terwey kennt die Märkte der DACH-Region wie nur wenige in der Branche", kommentiert Wolf Ingomar Faecks. "Zudem hat er die nötigen Digital-, Strategie- und Management-Skills, um Publicis.Sapient noch stärker als den Beratungspartner für digitale Business Transformation bei unseren Zielkunden zu positionieren."

Faecks selbst wird in seiner neuen Position Marken wie Nissan, Hyundai, Porsche und Volvo in allen Belangen der digitalen Business Transformation beraten. Zudem leitet der 49-Jährige das internationale Geschäft in den Branchen Manufacturing und Health mit Kunden wie Abbvie und Merck. Publicis.Sapient hatte sich 2017 eine neue Struktur gegeben und sich branchenorientiert ausgerichtet.

Auf übergreifender Ebene soll Faecks die Integration der Leistungsangebote aller Unternehmen der Publicis Groupe zu einem einheitlichen Portfolio mit vorantreiben. Dabei verbleibt er zugleich weiterhin in der Geschäftsführung der Sapient GmbH.

Weltweit beschäftigt Publicis.Sapient 19.000 Mitarbeiter an 100 Standorten.