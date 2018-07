%%%Serviceplan beruft Jan-Philipp Jahn zum Managing Director Global Key Accounts %%%

Nachdem die Münchner inhabergeführte Agenturgruppe Serviceplan im Mai 2018 ein Office in New York eröffnet hat, geht sie nun bei ihrer Internationalisierungsstrategie einen weiteren Schritt: Mit Jan-Philipp Jahn, seit zwölf Jahren in der Serviceplan Gruppe tätig, als Managing Director Global Key Accounts. Er zeichnet seit dem 1. Juli 2018 in der neu geschaffenen Position verantwortlich und soll in den nächsten Monaten ein Team aufbauen, um Kunden und Agenturen international zusammenführen und zu aktivieren sowie Kunden von Deutschland heraus international zu entwickeln und zu beraten. Standort der neuen Einheit ist Hamburg.

Jahn ist bereits seit vielen Jahren international tätig. Der gebürtige Hamburger startete 2006 in der damals neu gegründeten Agentur Serviceplan Campaign in Hamburg. Von 2011 bis 2015 entwickelte er als General Manager den Standort Dubai in der Serviceplan Gruppe weiter bevor er nach China ging, um dort von 2015 bis Juli 2018 als Managing Director tätig zu sein. Zu seinen wichtigsten Kunden gehören BMW, Continental, Mercedes, Smart, Continental reifen, DZ Bank, Europcar, Hipp und Metro.

Markus Noder, Holdinggeschäftsführer der Serviceplan Gruppe, sagt: "Mit Jan-Philipp Jahn haben wir nicht nur einen internationalen Manager für die Rolle des Managing Director Global Key Accounts gefunden, sondern einen absoluten Markenexperten. Ich freue mich sehr, dass wir mit seiner neuen Rolle und mit der Schaffung dieser wichtigen Position unser globales Geschäft weiter vorantreiben können. Philipp hat in den letzten Jahren wichtige Standorte als auch Kunden der Serviceplan Gruppe weiterentwickelt – in der neuen Rolle kommen just diese Kompetenzen perfekt zusammen!"

Jan-Philipp Jahn, Managing Director Global Key Accounts, ergänzt: "Nach acht Jahren mit Serviceplan im Ausland, freue ich mich weiter Teil der internationalen Serviceplan Gruppe zu sein und die Erfahrungen und das Gelernte von Deutschland heraus auf unseren Key Accounts einsetzen zu können. Diese Position soll ein wichtiger Meilenstein in der internationalen Entwicklung und Expansion unserer Gruppe werden. Kunden mit unseren internationalen Partnern zusammen zu entwickeln, Aktivitäten zu planen und aus ihnen in jedem Land eine 'Best Brand' zu machen, reizt mich und mein Team."