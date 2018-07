%%%Dreifache Frauen-Power für Virtue in Berlin%%%



Anna Nowok, Anush Sarkisian und Alexandra Schöne verstärken das Virtue-Team in Berlin (v.l.n.r.) - Foto: Virtue

Gleich drei gestandene "Werbe-Frauen" verstärken seit Juni 2018 das Team der Vice-Inhouse-Agentur Virtue in Berlin. Alexandra Schöne, die bislang auf der Pay-roll von BBDO Berlin stand, startet als Account Director. Sie begann ihre berufliche Laufbahn 2010 als Marketing-Assistentin bei der Fashion-Company Herbawi GmbH in Berlin und wechselte im Frühjahr 2014 zu Vabali Spa Berlin, wo sie als marketing-Managerin aktiv war. Von Ende 2015 bis Frühjahr 2017 sammelte sie als Projekt-Managerin erste Erfahrungen auf Agentur-Seite bei Jung von Matt/Elbe in Hamburg. Im März 2017 kehrte sie nach Berlin zurück und ging ei BBDO Berlin vor Anker.

Neu-Zugang Nummer zwei ist Anush Sarkisian, die bei Virtue als Brand Strategist tätig ist und die letzten sieben Jahre in Singapur zubrachte, wo die fünfsprachige Sarkisian Social Sciences studierte. Anschließend arbeitete die aus der Ukraine stammende Strategin für Duckside Productions und für TBWA\Worldwide in Singapur.

Gut zwölf Jahre Kreativ-Know-how bringt Anna Nowok mit, die als Creative Director bei Virtue einstieg. Nach ihrer Ausbildung bei der Texterschmiede in Hamburg startete sie ihre berufliche Karriere 2005 als Junior Copywriter bei McCann Erickson Berlin. Danach folgten Texter-Stationen bei den Berliner Agenturen M&C Saatchi, BUTTER, SelectNY, KKLD und zuletzt bei Zum goldenen Hirschen, wo ebenfalls als CD aktiv war.