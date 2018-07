PHD Schweiz: Nannette Passberg grüßt als neue Chefin

%%%PHD Schweiz: Nannette Passberg grüßt als neue Chefin%%%

Bei der PHD Schweiz AG in Zürich wird Nannette Passberg Anfang August 2018 als Managing Director an Bord gehen. Die 46-jährige Media-Expertin folgt auf Oliver Schönfeld, der die Media-Agentur Ende März 2018 nach gut einem Jahr verlies und heute Managing Director bei TW Media in Basel ist. Nannette Passberg kommt von der Carat Switzerland AG in Zürich, wo sie seit Juli 2011 als Account Director auf der Pay-roll steht. Vor ihrem Einstieg bei Carat arbeitete sie knapp zwei Jahre bei der PHD-Schwester OMD Schweiz, davor war sie von Mitte 1999 bis Mitte 2009 als Account Director für die WPP-Tochter MEC in Zürich tätig.

"Mit Nannette Passberg bekommen wir eine tolle Persönlichkeit in unser Managementteam, die mit unglaublicher Hingabe sowie Kompetenz Kunden erfolgreicher macht", erklärt Manfred Kluge, Interims-CEO der Sub-Holding OMG CH.

PHD wurde 1990 n Großbritannien als erste planungsbasierte Media-Agentur weltweit gegründet und ist heute mehr als 80 Büros und über 3.000 Beschäftigten weltweit präsent.

zurück

( ) 16.07.2018

Druckansicht

Artikel empfehlen