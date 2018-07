%%%Philipp und Keuntje besetzt Heimatleitung mit Sophie Hansen und Jan-Sievert Krause neu%%%



Jan-Sievert Krause und Sophie Hansen sind neu bei Philipp und Keuntje (Foto: PuK)

Die Hamburger Agentur Philipp und Keuntje (PuK) baut ihre sogenannte Heimatleitung mit zwei Neuzugängen aus: Sophie Hansen (Beratung), 37, und Jan-Sievert Krause (Kreation), 40. Krause ist bereits seit Anfang des Jahres 2018 dabei und arbeitet mit Philip Wienberg zusammen. Hansen startete im Juli 2018 an der Seite von Tanja Heier.

Hansen kommt von antoni, wo sie zuletzt als Account Director in Berlin für den Kunden Daimler AG tätig war. Die Beraterin startete ihre Karriere 2004 bei BBDO Berlin, wechselte dann zu Publicis Berlin, bis sie 2011 bei Scholz & Friends Berlin als Account Managerin an Bord ging. In mehr als zehn Jahren betreute sie Marken wie Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Deutsche Klassenlotterie Berlin, Allianz Group, Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH), Deutsche Bahn und Daimler AG.

Tanja Heier, Executive Client Service Director bei PuK, sagt: "Sophie ist schon seit Jahren auf unserem Radar – umso größer ist unsere Freude, dass es jetzt gepasst hat mit der Zusammenarbeit."

Krause stieg 1999 als Texter bei Springer & Jacoby in die Werbebranche ein, bis er sich 2004 für die Selbstständigkeit entschied. Er arbeitete weltweit für Agenturen wie BBH, BBDO, DDB, Wieden+Kennedy, Heimat und Jung von Matt. Während seiner beruflichen Laufbahn sammelte der Kreative Erfahrungen auf Kunden wie Nike, Audi, Coca-Cola, Mercedes, smart, UNICEF, Hornbach, Deutsche Telekom, Axe, Nintendo, Puma und Sony PlayStation.