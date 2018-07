%%%Publicis Communications holt Arne Brekenfeld ins Management Board%%%



MetaDesign-CEO Arne Brekenfeld übergibt Anfang 2019 an Daniel Leyser und steigt bei Publicis Communications Germany auf (Fotos: Publicis)

MetaDesign-CEO Arne Brekenfeld steigt bei Publicis Communications Germany ins Management Board auf: Zusammen mit Horst Wagner (Chairman), Norbert Knapp (Chief Financial Officer) und Manuel Justus (Chief Talent Officer) soll der 51-Jährige als Chief Strategy Officer die strategische Ausrichtung des Agenturverbunds mit seinen fünf Marken Leo Burnett, MetaDesign, MSL, Publicis Pixelpark und Saatchi & Saatchi im „Power of One“-Verbund vorantreiben. Zu Brekenfelds Aufgaben gehört auch der Ausbau der Produkt- und Serviceangebote– durch organisches Wachstum oder durch Zukäufe bzw. Akquisitionen.

"Dieser Schritt ist ein weiteres konsequentes Signal der Publicis Communications Germany auf dem Weg zu einem voll integrierten Kommunikations- und Technologiedienstleister“, erklärt Horst Wagner. "Brekenfelds langjährige strategische Beratungskompetenz für MetaDesign wird in der übergreifenden Funktion eine entscheidende Rolle spielen." Brekenfeld stieg 2003 als CSO bei MetaDesign ein. Er kam von Interone, wo er die Position Managing Director inne hatte. 2010 stieg Brekenfeld zum CEO von MetaDesign Deutschland auf, 2016 übernahm er als Global CEO auch international Verantwortung.

Seine Nachfolge in Deutschland tritt am 1. Januar 2019 Daniel Leyser an. Der 38-Jährige ist seit Februar dieses Jahres Managing Director und Head of Clients für den MetaDesign Standort Berlin, hatte aber bereits von 2013 bis 2016 für MetaDesign gearbeitet - u.a. als Global Client Partner für Volkswagen. 2016 wechselte er als Managing Director zum digitalen Beratungsnetzwerk Rapp in Berlin, in diesem Frühjahr kehrte er zu MetaDesign zurück. "Daniel ist für mich der Prototyp der nächsten Leader-Generation", sagt Brekenfeld über seinen Nachfolger. "Smart, ambitioniert, entscheidungs- und umsetzungsstark, mit der nötigen Nähe und dem Einfühlungsvermögen für Kollegen und Mitarbeiter – und als MetaDesign Rückkehrer vor allem einer, der die Qualität und die Kultur von MetaDesign zu schätzen und zu schützen weiß."

MetaDesign ist heute an den Standorten Beijing, Berlin, Düsseldorf, Genève, San Francisco und Zürich vertreten. Insgesamt rund 300 Mitarbeiter betreuen Kunden wie Volkswagen, Porsche, Deutsche Telekom, E.ON, Bosch, Piaget und New York Philharmonic.