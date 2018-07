%%%VMG-Gruppe: Ellen Richter leitet den Bereich Kommunikation%%%

Bei der VMG-Mediengruppe mit Sitz in Magdeburg hat Ellen Richter Anfang Juli 2018 die Leitung des Bereichs Unternehmenskommunikation & Digitale Medien übernommen. Die studierte Germanistin (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg) folgt auf Jens Kenner, 52, der kürzlich in das Landesmarketing des Bundeslandes Sachsen-Anhalt wechselte. Die 47jährige Richter, die ihre berufliche Laufbahn nach einem Volontariat bei der 'Magdeburger Volksstimme' 2000 beim MDF.1 Fernsehen fortsetzte und ab 2002 bei der Niederlassung der TLG Immobilien als Marketingleiterin und Pressesprecherin arbeitete, steht seit 2006 auf der VMG-Pay-roll. Sie war als Nationale Verkaufsleiterin für die beiden Radio-Stationen SAW und ROCKLAND aktiv.

Künftig berichtet sie an Geschäftsführer und Programm-Direktor Mario A. Liese. Sie wird die Sender-Gruppe gegenüber der Presse und Öffentlichkeit, den Medienpartnern sowie in medienpolitischen Gremien auf Landes- und Bundesebene vertreten. Besonderes Augenmerk soll die auch zur Online-Marketing-Managerin ausgebildete Ellen Richter auf alle digitalen Engagements der Gruppe legen und deren Entwicklung weiter ausbauen.