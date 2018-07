%%%Deutsche Fachpresse: Mareike Petermann kümmert sich um Kommunikation & Presse%%%

Beim Verein Deutsche Fachpresse e.V. in Frankfurt hat Mareike Petermann das Amt der Referentin für Kommunikation & Presse übernommen. Sie berichtet an Geschäftsführer Bernd Adam und folgt auf Karin Hartmeyer, die nach sechs Jahren bei der Fachpresse in ihre Heimatstadt Wien zurückkehrt und dort in Kürze für den Umwelt-Dachverband aktiv werden wird.

Mareike Petermann studierte Germanistik mit den Nebenfächern Geschichte und Volkswirtschaftslehre an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Nach einem Volontariat beim Mittelhessischen Druck- und Verlagshaus in Gießen war sie zuletzt als Redakteurin für die Agentur wdv Gesellschaft für Medien & Kommunikation in Bad Homburg tätig.