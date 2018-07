%%%DB Schenker: Dr. Mirko-Alexander Kahre wird neuer Leiter Unternehmenskommunikation%%%

Anfang August 2018 wird Dr. Mirko-Alexander Kahre die Leitung der Unternehmenskommunikation bei der Deutsche Bahn-Tochter DB Schenker in Frankfurt übernehmen. Der 46-jährige Kahre tritt die nachfolge von Sebastian Henrich an, der nach nur einem Jahr bei DB Schenker zum Spezialchemie-Konzern Altana AG zurückgekehrt ist.

Dr. Kahre kommt von dem Energie-Dienstleister ista Deutschland GmbH in Essen, wo er seit Herbst 2013 als Vice President Corporate Communications & Public Affairs tätig ist. Künftig wird er an Andrea Brandt, Head of Communications Freight Transport & Logistics der Deutschen Bahn AG, berichten