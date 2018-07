%%%Martin Pelka wechselt als Chief Sales Officer zur PIA%%%

Die Agenturgruppe Performance Interactive Alliance, kurz PIA, holt sich Verstärkung für die Neugeschäftsakquise an Bord: Mark Pelka, bisher Chief Sales Officer beim Hamburger Data Exchange-Unternehmen emetriq, soll in gleicher Position bei PIA die Vertriebstätigkeiten steuern und Impulse für übergreifende Kundenprojekte in der gesamten Agenturgruppe setzen. In seinen vorherigen Positionen bei Rocket Fuel (heute Sizmek) und Adconion Direct verantwortete er u.a. als Commercial Director die Sales Organisation. Vor seiner Tätigkeit bei Adconion war Pelka in leitenden Positionen bei T-Online und der Scout24-Gruppe tätig. Darüber hinaus war er maßgeblich an Gründungen sowie strategischen Ausrichtungen von Digitalagenturen beteiligt.

Mit dem Neuzugang treibt PIA-CEO Christian Tiedemann die Entwicklung der Gruppe voran. "Mark Pelka ist ein erfahrener Branchenkenner mit breit gefächertem Netzwerk im digitalen Marketing. Wir freuen uns sehr, ihn für PIA gewinnen zu können und wollen mit Marks vertrieblicher Unterstützung das Potential an gruppenübergreifenden Kundenprojekten ‚across PIA‘ besser ausschöpfen und neue innovative Angebote vermarkten", sagt Tiedemann.

Die Performance Interactive Alliance wurde 2014 unter Beteiligung von Equistone Partners Europe gegründet. Zu PIA gehören die zehn Unternehmen Appico, blueSummit, Delasocial, Dymatrix, econda, Feed Dynamix, .muse49, Performance Media und Seven Squared. An den Standorten Hamburg, Berlin, München, Stuttgart, Karlsruhe, Frankfurt/Main, Düsseldorf und Belgrad beschäftigen die Unternehmen der PIA Gruppe mehr als 700 Mitarbeiter. Zu den Kunden gehören die Allianz, Bosch, Deichmann, Metro, Miele, Tui und Unilever.