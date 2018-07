%%%'Grazia' jetzt mit Doppelspitze - Chefredakteurin Claudia ten Hoevel verlässt Klambt%%%

Die Mediengruppe Klambt trennt sich von Claudia ten Hoevel, die zuletzt zwischen März 2015 und Juli 2016 und seit Juni 2017 in Hamburg die Zeitschrift 'Grazia' als Chefredakteurin leitete. Ihren Posten übernehmen mit sofortiger Wirkung Tim Affeld und Ingrid Rose als Doppelspitze. Affeld wechselte nach diversen Stationen bei Gruner + Jahr und danach als Chefredakteur bei der Bauer Media Group im Juli 2017 als Chefredakteur zu Klambt und führt seitdem die beiden People-Magazine 'IN' und 'OK!'. Bereits seit Ende 2017 zeichnet Affeld mit seinem Team für die Erstellung der styleorientierten People-Themen von 'Grazia' verantwortlich und wirkte maßgeblich an der Weiterentwicklung des Titels mit. Affeld wird sein Amt als Chefredakteur der Titel 'OK!' und 'IN' parallel weiter innehaben. Ingrid Rose ist wie ihre Brüder Lars-Joachim Rose und Kai Rose Gesellschafterin von Klambt. Als Chefredakteurin des Premium Magazins 'Flair' sowie als Gründungs-Chefredakteurin von 'IN' von 2004 bis 2014 blickt sie auf langjährige Erfahrung im Blattmachen zurück. Sie wird neben ihrer neuen Funktion bei 'Grazia' weiterhin für den Titel 'Jolie' als Chefredakteurin verantwortlich sein.

Stellvertretende Chefredakteurinnen 'Grazia' werden Jennifer Dixon und Julia Wöltjen. Dixon war acht Jahre Ressortleiterin Mode bei der Redaktion 'Instyle' und 'Instyle Men' von Hubert Burda Media, bevor sie im April 2016 bei Stylebop.com Editorial Director wurde. Am 1. Juni 2018 stieß Dixon als Stellvertretende Chefredakteurin zum 'Jolie'-Team um Ingrid Rose. Julia Wöltjen, früher Stellvertreterin von Tim Affeld bei der Bauer Media Group, wechselte 2017 mit ihm zu Klambt – und ist dort Stellvertreterin des Chefredakteurs bei 'IN' und 'OK!'.