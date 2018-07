%%%Momox: Dr. Dimitrios Tritaris ist neuer Chief Marketing Officer%%%

Beim Berliner E-Commerce-Unternehmen Momox GmbH mit Stz in Berlin hat Dr. Dimitrios Tritaris die Position des Chief Digital Officer übernommen. Der gebürtige Grieche folgt auf Marc Schumacher und war zuletzt für die digitale Transformation der Gelben Seiten in Athen verantwortlich. Er bringt gut 20 Jahre Erfahrung in der Digital-Branche mit. Vor seinem Gelbe-Seiten-Engagement in Athen war Tritaris Geschäftsführer der Kleinanzeigen-Gruppe xe.gr sowie der Auktions-Plattform ricardo.gr in Griechenland. Davor war er zehn Jahre in der Halbleiter-Industrie in den USA und in der Schweiz aktiv.

"An der Position als CMO bei momox reizt mich besonders die Heterogenität der verschiedenen Aufgabenfelder", erklärt Tritaris. "Hier kann ich meine Expertise aus den Bereichen E-Commerce, Performance-Marketing und Kundenbindung einbringen, als auch strategische Themen wie Pricing, Customer Service und Logistik weiterführen. Nach 20 Jahren Erfahrung in der Technologie- und Internetbranche möchte ich aktiv zum kontinuierlichen Wachstum von momox beitragen, wobei ich mich besonders auf die Zusammenarbeit mit den erfahrenen Kollegen und Re-Commerce-Spezialisten freue."

Das 2006 gegründete E-Commerce-Unternehmen Momox zählt zu den größten Secondhand-Online-Händler in Europa. Mit über 1.300 Beschäftigten erzielte Momox 2017 einen Umsatz von über 150 Millionen Euro.