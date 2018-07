%%%Ex-S&F-Geschäftsführer Joachim Stürken trinkt jetzt Fritz-Kola%%%



Joachim Stürken war zuletzt Marketingchef bei Steinway & Sons (Foto: Fritz-Kola)

Joachim Stürken hat als Leiter Markenpflege beim Fritz-Kola-Hersteller, der Hamburger Firma Fritz-Kulturgüter, angeheuert. In der Branche ist der Manager wohlbekannt: Lange wirkte er bei verschiedenen Werbeagenturen. So war er u.a. rund dreieinhalb Jahre Geschäftsführer von Scholz & Friends – zunächst in Hamburg, später dann in Berlin. Er war u.a. mitbeteiligt an der erfolgreichen Opel-Markenkampagne 'Umparken im Kopf'. Davor war er für die Agentur bereits als International Managing Director sowie Client Service Director tätig. Früherer Berufsstationen waren u.a. Young & Rubicam, Heimat und TBWA. Vorigen Herbst war Stürken dann auf Industrieseite gewechselt und war dort als Marketingdirektor für die Region EMEA für den Klavierhersteller Steinway & Sons tätig.