%%%Sabine Frank wechselt von BBDO als Geschäftsführerin zu McCann Düsseldorf%%%



Sabine Frank (Foto: McCann Worldgroup)

Nach 22 Jahren bei BBDO ist Schluss: Sabine Frank wechselt von der Düsseldorfer Agentur vor Ort zum Rivalen McCann und wird neue Geschäftsführerin des Standortes Düsseldorf. Bei BBDO verantwortete sie als Unitleiterin u.a. die Führung der Kunden Mars und SAP, baute das agenturinterne Berater College Schulungssystem auf und war Teil des Düsseldorfer Managementboards. Seit 2010 vertrat Frank darüber hinaus den Standort Deutschland im globalen BBDO-Mars Executive Team und war u.a. zuständig für den deutschen Auftritt der Marken Pedigree, Whiskas, Sheba, Cesar, Snickers, M&Ms, Twix, Uncle Ben’s, Miracoli, Wrigley’s Extra und 5Gum. Darüber hinaus arbeitete sie für Kunden wie SAP, Westlotto, Iglo, Arla, P&G und Goretex und erlegte diverse Cannes-Löwen und sammelte ADC-Nägel sowie mehrere deutsche, europäische und einen Profi-Effie.

In Düsseldorf wird Frank künftig neben Dirk Göbel und Michael Funk - den beiden Geschäftsführern der für Aldi Nord verantwortlichen Agentur The Back Room McCann, agieren. Andreas Brückner, der die Leitung des Standortes 2016 übernommen hatte, soll als Managing Director Business Development neue Aufgaben in der Agenturgruppe übernehmen - er soll seinen Fokus nun ganz auf "die agentur- und standortübergreifende Neugeschäftsentwicklung legen" sowie auf die Zusammenarbeit mit den anderen McCann Worldgroup- und IPG-Agenturen in Deutschland.

In Düsseldorf betreut die McCann Worldgroup Marken wie L’Oréal Paris, Maybelline New York, Nordsee sowie in der eigens geschaffenen Agentur The Back Room McCann den Kunden Aldi Nord.