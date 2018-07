%%%Alexander Elbers steigt bei Best Friend ein%%%

Die Berliner Agentur Best Friend verstärkt sich mit einem weiteren Partner: Seit Anfang Juli ist der Strategie- und PR-Experte Alexander Elbers dritter Gesellschafter neben dem geschäftsführenden Gesellschafter Dietrich Boelter und Fabian Braun.



Elbers war in den letzten fünfeinhalb Jahren als freiberuflicher PR-Berater unterwegs. Frühere Stationen waren die Werbeagentur Butter, das Beratungsunternehmen Ifok und die Kommunikationsagentur A&B One. Vor seinem Einstieg in die Kommunikationsberatung war Elbers mehrere Jahre als Journalist tätig gewesen.

Best Friend ist Teil der Script Agenturgruppe mit den Töchtern Script Communications in Frankfurt/M. und Script Consulting in München. Aktuell arbeitet ein elfköpfiges Team auf Kunden wie der Deutsche Rentenversicherung Bund, der deutschen Energie-Agentur dena, der Tegel Projekt GmbH, der Robert Bosch Academy und dem Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit. Außerdem betreute Best Friend in den letzten Jahren die Wahlkämpfe der SPD in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg.