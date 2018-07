%%%Dr. Jochen Gutbrod wird AR-Chef der Jung von Matt AG%%%



Dr. Jochen Gutbrod (Foto) löst Hans Hermann Münchmeyer als AR-Chef ab (Foto: Jung von Matt)

Neuer Aufsichtsratsvorsitzender für die Jung von Matt AG in Hamburg: Neben den beiden Agentur-Gründern Holger Jung und Jean-Remy von Matt ist Dr. Jochen Gutbrod, 54, in den Aufsichtsrat berufen worden und hat dessen Vorsitz übernommen. Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Hans Hermann Münchmeyer ist derweil aus dem Gremium ausgeschieden - ebenso wie der Hamburger Rechtsanwalt Michael Nesselhauf.

Gutbrod leitet seit 2010 die Raffay Gruppe in Hamburg/Berlin. Zudem ist er Chairman und Partner des Venture-Capital-Unternehmens btov Partners AG, einer der wichtigen Beteiligungen der Raffay Gruppe. Gutbrod habe seit dem Jahr 2000 über 100 Investitionen in neue Geschäftsmodelle aktiv begleitet und stehe damit "gleichermaßen für langjährige Erfahrung mit etablierten Medien sowie für digitale Innovation" heißt es in einer Presseaussendung der Hamburger Agenturgruppe.

Gestartet hatte Gutbrod seine Karriere nach Studium und Promotion bei Banken in London, Genf und Zürich (1992-2000). Danach startete er als Unternehmensgründer und war zwischen 2003 und 2010 kaufmännischer Geschäftsführer (CFO) und stellvertretender CEO der Holtzbrinck Publishing Group in Stuttgart, CEO von Holtzbrinck Digital sowie Aufsichtsratsvorsitzender der Verlagsgruppe Handelsblatt.

Jung von Matt-Chef Peter Figge erklärt: "Hans Hermann Münchmeyer und Michael Nesselhauf haben Jung von Matt fast 20 Jahre lang und in einer Phase großer Veränderungen der Kommunikationslandschaft begleitet. Als Ratgeber haben sie entscheidende Impulse für die Entwicklung von Jung von Matt auf dem Weg von der gründergeführten Werbeagentur zu einer partnergeführten Kommunikationsgruppe gegeben. Wir bedanken uns sehr für die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit und bleiben beiden auch in Zukunft eng verbunden."