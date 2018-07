%%%Vice bekommt neue Chefredaktion%%%

Laura Himmelreich, bislang Chefredakteurin von Vice.com Deutschland, übernimmt ab 1. September die Chefredaktion von allen Vice-Angeboten für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Der bisherige Mann an der Spitze, Tom Littlewood, soll sich künftig neuen Aufgaben innerhalb des Hauses widmen und eine internationale Führungsrolle in der EMEA-Region einnehmen. Kai Strehler, Head of Audience Development, wird neuer Director Marketing für die DACH-Region und komplettiert damit die Redaktionsleitung.

Vice kündigt zudem an, noch im laufendenden Jahr die Videoproduktion auf allen Kanälen auszubauen. Dazu wird nach einer neuen Redaktionsleitung für Vice.com in Deutschland, einem Senior Editor, einem Social Editor und einem Staff Writer gesucht.