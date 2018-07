%%%E.ON-PR-Manager Florian Dötterl wird neuer Ista-PR-Chef%%%

Florian Dötterl, 41, stellvertretender Konzern-Pressesprecher beim Energie-Konzern E.ON SE mit Stammsitz in Essen, übernimmt Anfang August 2018 bei der Ista Deutschland GmbH in Essen die Position des Senior Vice President Corporate Communications. Er folgt auf Dr. Mirko-Alexander Kahre, der wie berichtet zu DB Schenker geht. Bei dem Mess-Dienstleister Ista berichtet Dötterl an den neuen CEO Thomas Zinnöcker.

Der Diplom-Journalist Dötterl, der fließend englisch und italienisch spricht, begann seine berufliche Laufbahn nach dem Studium an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt im Frühjahr 2001 als Project Leader planet B Portal bei der Bertelsmann AG. Zwei Jahre darauf wechselte er zum Energie-Konzern E.ON, für den er auch 4,5 Jahre bei E.ON Italia als Head of Internal Communications and Brand aktiv war. Seit Herbst 2012 ist er in der Essener Zentrale tätig.