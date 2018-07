Dachverband der Automatenwirtschaft: Eva Siegfried verstärkt den Bereich Kommunikation

Seit Anfang Juli 2018 ist Eva Siegfried, 32, als Referentin Presse und Kommunikation beim Dachverband Die Deutsche Automatenwirtschaft e.V. in Berlin tätig. Sie berichtet in dieser Position an Thomas Knollmann, Leiter Presse und Kommunikation. Eva Siegfried, die an der Universität Duisburg-Essen Germanistik und Kommunikationswissenschaft studierte, startete ihren Berufsweg im Herbst 2014 mit einem Volontariat bei Handelskammer Bremen. Mitte 2016 ging sie nach Berlin und arbeitete beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag e.V. im PR-Team der Wirtschaftsjunioren Deutschland, einem Verband junger Unternehmer und Führungskräfte. Für ihren neuen Chef Thomas Knollmann ist diese Erfahrung wichtig: "Es freut mich, dass wir mit Eva Siegfried eine Kollegin mit einschlägiger Erfahrung in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Wirtschaftsverbänden gewinnen konnten."

