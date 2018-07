%%%Anja Klein wechselt von Edelman zu Hill+Knowlton %%%

Hill+Knowlton Strategies, Deutschland-Sitz in, stellt sich im Technologie-Bereich breiter auf: Im Juli 2018 hat Anja Klein, 31, den Posten der Senior Consultant am Frankfurter Standort der Kommunikationsberatung übernommen. Zu ihren Aufgaben zählen die strategische Beratung ider Kunden in PR, Social Media, Influencer Marketing und Bewegtbild-Kampagnen.

Die studierte Sprachwissenschaftlerin bringt mehr als fünf Jahre Erfahrung aus der Beratung internationaler IT- und Consumer-Brands in der Produkt- und Markenkommunikation mit.

Zuletzt arbeitete sie bei der PR-Agentur Edelman und sammelte Erfahrung in der Arbeit mit internationalen Kunden wie Siemens Hausgeräte, HP und PayPal.