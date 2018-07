%%%wirDesign beruft Dirk Huesmann zum neuen Vorstandsvorsitzenden%%%

Die Berliner Agentur wirDesign stellt mit einem neuen Vorstandsvorsitzenden die Weichen für die Zukunft: Mitte April wählte der Aufsichtsrat der wirDesign communication AG Vorstandsmitglied Dirk Huesmann, 47, in diese Position. Er löst damit Norbert Gabrysch ab, der dieses Amt seit Gründung der AG im Jahr 2001 inne hatte.

Als Designer, Creative Director und Vorstand Kreation hat Huesmann seit fast 20 Jahren den Erfolg und die Entwicklung von wirDesign mitgeprägt und vorangetrieben. Gleichzeitig mit dem Vorsitz hat Huesmann als neuer Eigentümer sämtliche Aktien der wirDesign communication AG übernommen.

Die vormaligen Inhaber und Vorstände Andreas Schuster, Andreas Viedt, Michael Rösch und Norbert Gabrysch behalten ihre bisherigen Ämter und Aufgabenbereiche und wollen wirDesign mit ihrer Erfahrung weiterhin für mindestens drei Jahre und 100-prozentigem Engagement unterstützen. Gemeinsam mit Huesmann werden die wirDesign-Gründungsmitglieder die Agentur in die Zukunft führen. Der Prozess der Agenturübergabe an die nächste Generation startete bereits 2015 mit dem Eintritt von Huesmann in den wirDesign-Vorstand. Dabei stand die Betreuung der wirDesign-Kunden im Fokus.

Stellvertretend für die bisherigen vier Inhaber meinte Vorstand Norbert Gabrysch dazu: "Wir sind absolut glücklich darüber, mit Dirk Huesmann einen Nachfolger aus den eigenen Reihen gefunden zu haben und Kontinuität garantieren zu können. Seine Kompetenz, Offenheit und Weitsicht in Kombination mit seinem großen Engagement für Kunden und Agentur ist Garant für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft. Wir freuen uns auf neue, wichtige Impulse und sind überzeugt, dass es für alle unsere Kunden, die wir zum Teil seit mehr als zehn Jahren betreuen, eine wunderbare Lösung ist."

Dazu meinte Dirk Huesmann: "Ich freue mich darauf, wirDesign in eine weiterhin erfolgreiche Zukunft zu führen und auf Augenhöhe gemeinsam mit dem ganzen Team und unseren Kunden an ihrem Markenerfolg zu arbeiten. Unsere neue Organisationsstruktur orientiert sich seit 2015 noch mehr an den Bedürfnissen unserer Kunden; wir verstehen uns als Markenmanager, die mit einer intelligenten Markenführung und starken visuellen Identitäten für exzellente Ergebnisse sorgen."

Die 1983 gegründete Marken- und Designagentur wirDesign communication AG mit Sitz in Berlin und Braunschweig betreut mit mehr als 70 Mitarbeitern Auftraggeber wie Berlin Hyp, Bertelsmann Stiftung, comdirect, Continental, Deutsche Bahn, Deutsche Wohnen, DEVK, Fressnapf, Hella, Sana Kliniken, Stadt Saarbrücken, Städtische Werke Magdeburg und Volkswagen.