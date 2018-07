%%%Andreas Mauch wechselt von Burda News zu Holidaycheck %%%

Andreas Mauch übernimmt zum 15. Oktober die Position des Director & General Manager Mobile beim Bewertungsportal HolidayCheck mit Sitz in Bottighofen in der Schweiz. In diesem Aufgabenbereich ist er fortan für die Mobile-Business-Strategie der Plattform zuständig. Mauch berichtet in dieser Funktion an Nate Glissmeyer, Chief Product Officer (CPO) und Senior Vice President Engineering im Vorstand der HolidayCheck Group AG.

Mauch arbeitete seit 2009 bei Burda News. In dieser Zeit verantwortete er unter anderem die strategische Weiterentwicklung der Marke TV Spielfilm. Zudem führte er die digitalen Geschäfte der Burda News und leitete zeitweise die Vermarktung. Zuletzt übte er den Posten des Managing Directors für die Marken TV Spielfilm, Cinema und Fit for Fun aus.

In dessen Fußstapfen tritt kommissarisch Gunnar Scheuer, CFO und Head of Production and Distribution bei Burda News.