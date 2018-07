%%%Frank Deibert ergänzt Geschäftsführung von 7 Seas %%%

Die Jung von Matt-Tochter 7 Seas, München, stellt sich an der Führungsspitze breiter auf: Ab sofort unterstützt Frank Deibert als Geschäftsführer das Beratungsangebot in den Bereichen Marketing Automation, digitale Transformation, CRM und Strategie.

Deibert verfügt über fast 20 Jahre Erfahrung in der Beratung national und global agierender Unternehmen. Er ist Experte und Managementberater für die Bereiche Marketing-Strategien sowie -Organisation, CRM- und zielgruppenspezifische, kanalübergreifende Kommunikations-Strategien.

Seine Agenturkarriere startete Deibert im Juli 2000 als Trainee im Bereich CRM-Beratung bei BBDO Interone, die er Ende 2007 als Mitglied des standortübergreifenden Company Management Boards verließ. 2008 erfolgte dann der Einstieg als Geschäftsführer bei der Dialog-Agentur Serviceplan One, in der er im zweiten Geschäftsjahr auch Partner wurde. Nach unterschiedlichen Führungsaufgaben in der Serviceplan-Gruppe beriet Frank Deibert

Unternehmen ab 2014 als freier Stratege mit dem Schwerpunkt auf Interims-Führungsaufgaben im Marketing-bereich, unter anderem war er für rund zwölf Monate Leiter Programm Marketing bei der Lufthansa Tochter Miles & More GmbH.