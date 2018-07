%%%Holger Grossmann meldet sich zurück%%%

Der frühere Reader's Digest-Anzeigen-Chef Holger Grossmann ist nach seinem Ausflug zum Mafo-Anbieter Dialego AG in Aachen wieder in seinem angestammten Metier aktiv. Als Key Account für Nielsen 2 und die Niederlande steht der 51-Jährige Medien-Experte auf der Pay-roll des Verlags LPV GmbH und betreut die beiden Fachtitel 'Lebensmittel Praxis' und 'Convenience Shop'. Er berichtet an Torsten Zelleröhr, der am Standort Neuwied als Leiter Media & Sales für die Vermarktung des gesamten LPV-Portfolios zuständig ist.

Der 40-jährige Zelleröhr kam 2001 zum LPV in Neuwied, als dieser noch zum Fachzeitschriften-Portfolio der Düsseldorfer Handelsblatt-Gruppe gehörte. 2010 verkaufte die damalige Handelsblatt-Mutter Georg von Holtzbrinck die Tochter LPV an die EPP European Professional Publishing-Gruppe in München. 2015 übernahm der Landwirtschaftsverlag in Münster die beiden Titel 'Lebensmittel Praxis' und 'Convenience Shop'.